Новый посол Финляндии в России приступила к работе

Новый посол Финляндии в Российской Федерации Марья Лийвала прибыла в Москву и приступила к работе. Об этом сообщает РИА Новости.

В финской дипмиссии подчеркнули, что Лийвала еще не вручила копии доверительных грамот.

В публикации подчеркивается, что ранее посол занимала должность руководителя Восточного департамента министерства иностранных дел Финляндии и советника по иностранным делам, а также работала в посольстве в Москве в 2008-2012 годах.

До этого Лийвала выступила за сотрудничество двух государств.

Она обратила внимание, что между Москвой и Хельсинки постоянно возникают вопросы, которые необходимо решать.

Кроме того, во время беседы с журналистами глава дипломатического представительства Хельсинки прокомментировала свое назначение на данную должность. Она назвала его интересной задачей и подчеркнула, что хорошо знакома с Москвой. Посол прожила в российской столице 40 лет, так как еще во времена СССР работала здесь гидом.

Ранее финский профессор заявил, что Хельсинки нуждаются в новом дружественном договоре с Москвой.