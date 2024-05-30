Китай пригрозил Тайваню войной

Отделение Тайваня от материкового Китая будет означать военный конфликт в Тайваньском проливе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны У Цянь, комментируя вступление в должность главы тайваньской администрации Лай Циндэ, передает ТАСС.

«Независимость Тайваня равносильна войне, раскол — отсутствию мира», — сказал У Цянь.

28 мая МИД Китая заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в морские споры между Китаем и его соседями.

Днем ранее ирландский журналист Чей Боуз сказал, что вооружая Тайвань на миллиарды долларов, США и ЕС подталкивают его к повторению судьбы Украины.

В этот же день Лай Циндэ заявил, что Тайвань и дальше будет усиливать оборону и следовать идее экс-президента США Рональда Рейгана о «мире через силу».

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с Лай Циндэ в Тайбэе заявил, что Вашингтон поставит Тайваню новейшее вооружение, а не старое, как Украине.

Ранее американский экономист раскрыл планы США по развязыванию новых конфликтов.