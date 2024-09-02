В Кремле рассказали о возможности встречи Путина с Турчаком

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что в настоящий момент Путин не планирует встречу с Турчаком.

До этого Песков заявил, что Путин был в курсе решения зампредседателя Совета безопасности и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева назначить полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность секретаря генсовета партии.

Якушев сменил на этой должности Андрея Турчака, которого Путин назначил врио главы Республики Алтай. Турчак был секретарем генсовета «Единой России» с 2017 года.

Согласно уставу ЕР Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда партии.

Также Песков, комментируя переход Андрея Турчака на пост временно исполняющего главы республики Алтай, заявил, что неважных регионов в Российской Федерации нет, возглавлять любой из них — большая ответственность и большая честь.

Ранее Путин подписал указ о назначении врио главы Алтая.