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Политолог назвал возможный ответ Нетаньяху на протесты в Тель-Авиве

Политолог Ципис: в Израиле может вспыхнуть гражданская война

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Ammar Awad/Reuters

Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новую волну массовых акций протеста в Израиле. По словам эксперта, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху стоит перед выбором: продолжать военную операцию в Газе, пожертвовав заложниками, либо выполнить условия демонстрантов и вывести войска из анклава.

«В личных интересах Нетаньяху продолжать боевые действия, но он пока лишь тянет время. Я не исключаю, что в ближайшие дни Израиль организует провокацию для того, чтобы отвлечь общественное внимание от существующих проблем и спасти нынешнее правительство», — сказал Ципис.

По его мнению, речь может идти о столкновении ЦАХАЛ с ливанской «Хезболлой», а также об ударе израильской армии по Ирану. Что касается заключения сделки с палестинским движением ХАМАС, для Нетаньяху она обернется поражением, заключил политолог.

1 сентября на крупнейшую акцию протеста в Тель-Авиве собрались 550 тыс. человек. Демонстранты потребовали скорейшего освобождения заложников. Митинг организовали на фоне новостей об обнаружении шести пленных ХАМАС в туннеле города Рафах. Ни одного из них спасти не удалось.

Многие пришли с фотографиями похищенных родственников. Также демонстранты призывали к отставке кабмина и немедленному проведению в Израиле досрочных выборов. Когда акция завершилась, несколько сотен протестующих прорвали полицейское заграждение и заблокировали движение по шоссе «Аялон».

Ранее Нетаньяху объяснил, почему ХАМАС не хочет сделки.

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