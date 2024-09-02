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Немецкий журналист сделал неутешительное заявление о позициях ВСУ на фронте

Журналист Репке: солдаты ВСУ признают быструю потерю территорий на фронте

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Reuters

Немецкий журналист и военный эксперт Юлиан Репке заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают быструю потерю территорий на линии боевого соприкосновения. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Репке указал, что солдаты ВСУ, с которыми он общается, «едва ли могут понять происходящую катастрофу».

«Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ отступать. Уже проведенные и запланированные ротации они также считают опасными для удержания фронта», — написал он.

По словам журналиста, в ВСУ «морально» готовятся к обороне Днепра.

До этого Репке сообщал, что ряд проблем, с которыми ВСУ сталкиваются на поле боя, невозможно решить незамедлительно, ситуация для украинской армии в Донбассе продолжает ухудшаться. Как подчеркнул Репке, ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, некомпетентными действиями командиров украинских войск, а также с недостаточной помощью Украине со стороны западных стран.

Ранее на Западе словами «без комментариев» оценили действия ВС РФ в Новогродовке.

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