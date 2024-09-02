В Финляндии рассказали, на что могут пойти Зеленский и НАТО из-за краха ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский и НАТО могут пойти на эскалацию против России из-за краха фронта ВСУ. Такое мнение в социальной сети X выразил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«Опять же, у Зеленского и НАТО осталось мало вариантов: крайне безумная эскалация (удары по Москве и прочее) и инсценировка ядерной катастрофы, в которой обвинят Россию», — заявил он.

По словам эксперта, если Киев и руководство НАТО решат пойти на такие меры, то они медлить не будут.

13 августа норвежский профессор и политолог Гленн Дизен обвинил страны НАТО в отказе от дипломатических средств для деэскалации конфликта между Украиной и Россией.

До этого бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины.

4 августа заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябко заявил, что Россия рассматривает сценарии, при которых возможен эскалационный шаг.

Ранее в МИД РФ заявили, что у России нет планов атаковать страны НАТО.