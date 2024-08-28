В США оценили эффективность запуска Украиной ракет по российской территории

Применение ракет ATACMS производства США по территории РФ окажет минимальную эффективность. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на данные разведки.

По информации издания, российская сторона адаптировалась и переместила почти 90% своих самолетов за пределы радиуса действия ATACMS.

Также авторы публикации подчеркивают, что запасы ракет у США ограничены, несмотря на наращивание их производства. Поэтому Пентагон может передать Киеву только ограниченное количество ATACMS.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не планируют снимать действующие ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием вглубь российской территории.

По его словам, украинская сторона может использовать американскую военную мощь для самообороны и для ответного огня, но это не касается ударов на дальние расстояния.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.