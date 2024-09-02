Трамп заявил о вреде передачи оружия Украине

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что передача оружия другим странам, включая Украину, сделала США уязвимыми. Его заявление, сделанное в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

«Представьте себя на месте председателя Си Цзиньпина, которому говорят, что у Америки нет боеприпасов. Мы настолько уязвимы», – заявил он.

При этом политик не преминул отметить, что в годы его президентства арсеналы США были заполнены с избытком, в то время как сейчас у США боеприпасов «нет».

До этого Трамп заявил о намерении создать Космическую нацгвардию США в случае победы на выборах.

Трамп выразил уверенность, что в 2019 году, распорядившись о создании Космических сил, он не позволил России и Китаю опередить США. Экс-президент заявил, что Москва и Пекин «уничтожали» Соединенные Штаты, так как американцы не были сосредоточены на космосе. А сейчас, отметил он, американцы сконцентрировались на этой сфере и лидируют в ней.

Ранее Трамп заявил о необходимости гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет использовано.