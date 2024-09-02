Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о вреде передачи оружия Украине

Трамп заявил, что передача оружия Украине и другим странам сделала США уязвимыми

close
Tom Brenner/Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что передача оружия другим странам, включая Украину, сделала США уязвимыми. Его заявление, сделанное в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

«Представьте себя на месте председателя Си Цзиньпина, которому говорят, что у Америки нет боеприпасов. Мы настолько уязвимы», – заявил он.

При этом политик не преминул отметить, что в годы его президентства арсеналы США были заполнены с избытком, в то время как сейчас у США боеприпасов «нет».

До этого Трамп заявил о намерении создать Космическую нацгвардию США в случае победы на выборах.

Трамп выразил уверенность, что в 2019 году, распорядившись о создании Космических сил, он не позволил России и Китаю опередить США. Экс-президент заявил, что Москва и Пекин «уничтожали» Соединенные Штаты, так как американцы не были сосредоточены на космосе. А сейчас, отметил он, американцы сконцентрировались на этой сфере и лидируют в ней.

Ранее Трамп заявил о необходимости гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет использовано.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами