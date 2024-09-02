Лавров рассказал об отказе Украины обсуждать безопасность атомных станций

На переговорах о безопасности коммерческого судоходства делегация Украины предлагала включить в соглашение пункт о безопасности атомных станций, но затем сама отказалась от него. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Переговоры проходили в Турции весной, при посредничестве президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Выступая в МГИМО, Лавров пояснил, что Россия была готова заключить соглашение о безопасности поставок продовольствия, но представители Украины «в последний момент» предложили включить в него обязательства по безопасности атомных станций.

«Мы согласились, но тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, что нет, это их не устраивает. Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции», - заявил министр.

17 августа МИД России предупреждал, что провокации Киева против Курской АЭС могут привести к техногенной катастрофе.

2 сентября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что угроза атак украинских войск на Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС) будет сохраняться до тех пор, пока на Украине не будет создана санитарная зона.

Ранее в МИД РФ рассказали о шантаже сотрудников Запорожской АЭС со стороны Киева.