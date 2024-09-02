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В НАТО отреагировали на слова главы МИД Польши о перехвате ракет РФ над Украиной

Замгенсека НАТО Джоанэ: в НАТО принято консультироваться по опасным решениям

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Ints Kalnins/Reuters

Заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о сбитии ракет над Украиной, напомнив, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения. Об этом представитель НАТО заявил в беседе с газетой Financial Times.

«Мы уважаем суверенное право каждого союзника на обеспечение национальной безопасности. Но в НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех нас», — сказал Джоанэ, отметив, что Польша всегда с охотой участвовала в консультациях внутри объединения.

Он также подчеркнул, что страны НАТО должны любой ценой избегать эскалации, несмотря на «необходимость» поддерживать Киев.

2 сентября глава МИД Польши заявил, что долг республики по защите своего воздушного пространства состоит в необходимости сбивать российские ракеты над Украиной. Сикорский отметил, что уничтожение снарядов будет законной мерой самообороны, если польская армия сочтет, что цели «находятся на пути к вхождению в наше воздушное пространство».

Ранее польский президент отверг обвинения в сговоре с Зеленским по подрывам «Севпотоков».

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