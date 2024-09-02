Эксперт раскрыл, как связаны поездка Умерова в США и налет БПЛА на регионы РФ

Как поездка министра обороны Украины Рустема Умерова в США, так и масштабный налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России, связаны с чередой провалов Киева на линии боевого соприкосновения. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Действия ВСУ — это террористические атаки против мирного населения. Им все равно, куда стрелять. Они сегодня пытаются массированными налетами по площадям, по жилым домам, по мирному населению создать недовольство центральной властью. И, собственно говоря, это такая попытка усадить Россию за стол переговоров терроризмом и угрозами приграничным районам», — сказал Матвийчук.

30 августа Умеров вместе с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком встретились с главой Пентагона Ллойдом Остином для обсуждения ситуации на линии фронта и потребностей ВСУ. Как сообщал телеканал CNN, украинская сторона попытается убедить Вашингтон снять ограничения на удары дальнобойным оружием США вглубь территории РФ.

В ночь на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку на объекты в РФ, применив БПЛА самолетного типа.

Ранее российский эксперт высказался о запасах беспилотников у ВСУ.