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Шольц призвал не пускать АдГ в правительства регионов Германии

Шольц после выборов в Тюрингии и Саксонии призвал создать правительства без АдГ

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц после победы правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии и значительного укрепления ее позиций в Саксонии призвал создать местные правительства без правых. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

«Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и портит репутацию нашей страны», — подчеркнул он, призвав партии сформировать правительства без «правых экстремистов» в будущем.

По оценке Шольца, результаты выборов на местах в Тюрингии и Саксонии «вызывают беспокойство».

До этого агентство Bloomberg сообщало, что поражение правящей в Германии политической коалиции в главе с Шольцем на региональных выборах в Тюрингии и Саксонии, где весомую популярность приобрела правая партия АдГ, стало ударом для главы немецкого кабмина.

АдГ впервые в истории победила на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Там партия набрала 30,5% голосов.

Также АдГ набрала в Саксонии 30% голосов избирателей. Их опережают представители «Христианско-демократического союза» (ХДС) с 31,5% голосов.

Ранее в АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии.

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