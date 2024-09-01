В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии

Сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что, по первым прогнозам, для партии результаты выборов в регионах являются «огромным успехом».

До этого руководитель министерства финансов Германии и глава свободных либералов (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что результаты региональных выборов в Саксонии и Тюрингии причиняют ему боль.

Также стало известно, что крайне правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») впервые в истории побеждает на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Там партия набрала 30,5% голосов.

Также АдГ набрала в Саксонии 30% голосов избирателей. Их опережают представители «Христианско-демократического союза» (ХДС) с 31,5% голосов.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, представляющий СДПГ, выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. По словам политика, партия, вопреки всем прогнозам, победила на предыдущих выборах в бундестаг и может выиграть следующее голосование.

Ранее ХДС отказался от сотрудничества с «Альтернативой для Германии».