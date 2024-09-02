В МИД рассказали об одном из важнейших направлений российской внешней политики

Экономическая дипломатия стала одним из важнейших направлений внешней политики России в непростых условиях «экономической войны», которую Запад объявил РФ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, в условиях санкционного давления и фактически объявленной России экономической войны Западом на первый план выходит необходимость переориентировать внешнеэкономические связи РФ на государства глобального Востока и Юга.

«В этой непростой обстановке экономическая дипломатия представляет собой одно из важнейших направлений российской внешней политики», — подчеркнул дипломат.

До этого Биричевский заявлял, что механизм изъятия имущества США в Российской Федерации пока не был применен на практике, но в случае конфискации российских активов со стороны Вашингтона Москва будет действовать по принципу взаимности.

Ранее Россия ввела санкции против британских аналитиков.