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Володин заявил, что немцы сказали Шольцу «уходи»

Володин о победе АдГ на местных выборах ФРГ: немцы не хотят потерять страну

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Итоги местных выборов в Саксонии и Тюрингии в ФРГ, где весомые позиции заняли представители правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), показали, что немцы не хотят потерять свою страну, тенденция ослабления правящей коалиции канцлера Олафа Шольца наблюдается и в других регионах Германии. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Немцы сказали Шольцу «уходи» <…> Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну», — подчеркнул он.

По словам Володина, аналогичные тенденции потери позиций на местах в Германии складываются и в других регионах страны после победы «Альтернативы для Германии» в Саксонии и Тюрингии.

Как отметил спикер Госдумы, в Германии жителям стало очевидно, что экономика ФРГ в кризисе, предприятия уходят в США, а потеря российских энергоресурсов привела к неконкурентности производств в Германии. Кроме того, Шольц втянул свою страну в украинский конфликт, добавил Володин.

До этого сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии.

АдГ впервые в истории победила на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Там партия набрала 30,5% голосов.

Также АдГ набрала в Саксонии 30% голосов избирателей. Их опережают представители «Христианско-демократического союза» (ХДС) с 31,5% голосов.

Ранее в Германии заявили, что правые нанесли сокрушительный удар Шольцу.

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