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Путин заявил о негативной роли политики СССР в нынешней ситуации на Украине

Путин: решения руководителей СССР сыграли негативную роль в ситуации на Украине

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Решения лидеров Советского Союза сыграли свою негативную роль в нынешней ситуации на Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своей поездки в Монголию.

По его словам, целый комплекс внешних и внутренних факторов оказал значительное влияние на нынешнюю ситуацию на Украине.

«Последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли свою негативную роль»,— сказал российский лидер.

В этом же интервью Путин заявил, что целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США является главной причиной трагедии на Украине.

До этого президент Российской Федерации сказал, что после развала СССР Украина получила в подарок от России огромное количество территорий, не имевших к ней никакого отношения.

Путин напомнил, что Россия получила их в результате русско-турецких войн. Однако решением основателя советского государства Владимира Ленина они были переданы Украине.

Ранее Путин высказался о причинах распада СССР.

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