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Дотком предположил, что Байдену придется переехать в бункер

Дотком: Байден может переехать в ядерный бункер после отпуска

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Jonathan Ernst/Reuters

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, возможно, придется переехать в ядерный бункер, когда он вернется из отпуска, полагает предприниматель Ким Дотком. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Потратили бы вы 16 дней на последний отпуск на пляже, если бы знали, что скоро переедете в ядерный бункер?» — задал ироничный вопрос бизнесмен.

Байден ушел в отпуск 19 августа после съезда Демократической партии. Сначала он провел время в Санта-Барбаре, а затем переместился на свою пляжную резиденцию в Делавэре.

23 августа посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что политика Байдена по отношению к Украине и конфликту с Россией продолжится.

Дипломат считает, что американская администрация пытается балансировать на грани войны и мира, поставляя оружие Украине и проверяя российскую сторону «на толерантность, готовность согласиться с такими действиями, не допустить каких-либо жестких действий, которые бы изменили стратегическую и региональную стабильность в мире».

Ранее в МИД заявили, что РФ изменит ядерную доктрину.

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