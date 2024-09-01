Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Альтернатива для Германии» впервые в истории победила на земельных выборах

«Альтернатива для Германии» впервые в истории победила на выборах в Тюрингии

close
Sebastian Willnow/Global Look Press

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») впервые в истории побеждает на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Об этом со ссылкой на данные экзитпола сообщил телеканал ARD.

Согласно опросу, «АдГ» набирает 30,5% голосов, Христианско-демократический союз (ХДС) — 24,5%, а «Союз Сары Вагенкнехт» — 16%. Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала в Тюрингии всего 7% голосов.

Также «АдГ» заняла второе место на выборах в Саксонии. На первом разместился ХДС, а на третьем — партия Сары Вагенкнехт.

До этого Олаф Шольц, представляющий СДПГ, выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. По словам политика, партия, вопреки всем прогнозам, победила на предыдущих выборах в бундестаг и может выиграть следующее голосование.

Ранее ХДС отказался от сотрудничества с «Альтернативой для Германии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами