«Альтернатива для Германии» впервые в истории победила на земельных выборах

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») впервые в истории побеждает на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Об этом со ссылкой на данные экзитпола сообщил телеканал ARD.

Согласно опросу, «АдГ» набирает 30,5% голосов, Христианско-демократический союз (ХДС) — 24,5%, а «Союз Сары Вагенкнехт» — 16%. Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала в Тюрингии всего 7% голосов.

Также «АдГ» заняла второе место на выборах в Саксонии. На первом разместился ХДС, а на третьем — партия Сары Вагенкнехт.

До этого Олаф Шольц, представляющий СДПГ, выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. По словам политика, партия, вопреки всем прогнозам, победила на предыдущих выборах в бундестаг и может выиграть следующее голосование.

Ранее ХДС отказался от сотрудничества с «Альтернативой для Германии».