Раскрыты подробности переговоров Ирака и США на тему санкций

США и Ирак находятся на продвинутой стадии взаимопонимания для урегулирования вопросов, связанных с американскими санкциями против ряда иракских банков. Об этом РИА Новости заявил советник по финансовым вопросам при правительстве Ирака Мазхар Салех.

«Как следует из заявления Центробанка Ирака, существует определенный оптимизм относительно итогов переговоров делегации банка с Федеральным резервным банком США», — говорится в сообщении.

Салех добавил, что обновленная договоренность, а также выработанная дорожная карта позволят финансовой администрации Ирака идти по более четкой и гибкой схеме, с целью создать возможность для реконструкции внутреннего банковского рынка. По словам советника, схема базируется на прочной реформированной основе, которая будет соответствовать международным банковским стандартам.

В июле прошлого года ряд американских СМИ писали, что США заблокировали возможность осуществлять транзакции в долларах 14 иракским банкам. Источники утверждали, что это решение было принято в рамках борьбы с переводами американкой валюты в Ирак, а также ряд других стран, против которых Вашингтон вводил санкционные ограничения.

Ранее санкционное давление на Россию связали с местью Запада.