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Песков заявил, что потенциал России оказался больше, чем предполагалось

Песков: потенциал России оказался больше, чем предполагали власти

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Потенциал России оказался больше, чем предполагалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, о большом потенциале страны говорят темпы экономического развития и военная мобилизация российской экономики.

До этого Песков предупредил, что европейские страны заигрываются с огнем. Также Песков заявил, что страны Европы, ведомые Вашингтоном, «зашлись в конфронтационном экстазе».

29 августа Песков заявил, что действия Европейского союза в отношении активов РФ будут иметь последствия.

В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военной помощи Украине, речь идет о €1,4 млрд.

Ранее в Кремле усомнились в предвыборных обещаниях Трампа.

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