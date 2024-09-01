Потенциал России оказался больше, чем предполагалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, о большом потенциале страны говорят темпы экономического развития и военная мобилизация российской экономики.

До этого Песков предупредил, что европейские страны заигрываются с огнем. Также Песков заявил, что страны Европы, ведомые Вашингтоном, «зашлись в конфронтационном экстазе».

29 августа Песков заявил, что действия Европейского союза в отношении активов РФ будут иметь последствия.

В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военной помощи Украине, речь идет о €1,4 млрд.

Ранее в Кремле усомнились в предвыборных обещаниях Трампа.