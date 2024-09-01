Песков рассказал о реакции Путина на то, что Байден назвал его «убийцей»

Президент РФ Владимир Путин никогда не позволял себе невежливости в отношении своих зарубежных коллег, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью ведущему программы »Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста.

Во время беседы корреспондент попросил представителя российского президента рассказать о его и своей реакции на интервью хозяина Белого дома Джо Байдена телекомпании ABC в марте 2021 года. Тогда президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».

«Поверить в это было сложно. Я, например, лично несколько раз пересматривал на английском языке, думал, что, может быть, это ошибка перевода», — вспомнил пресс-секретарь Кремля.

Он обратил внимание, что в английском языке довольно много слов с двойным значением. При этом даже американская администрация сначала пыталась распространить версию, что использованное Байденом слово имело «другой оттенок», отметил Песков.

«Но там все было четко сказано», — подчеркнул представитель российского лидера.

Также он добавил, что Путин всегда крайне аккуратно высказывается о главах других государств. Более того, он никогда не позволял себе хамства или невежливости в их отношении.

«Конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава США, используют в своем лексиконе такие слова, говоря о коллеге», — резюмировал Песков.

Ранее Путина назвали «главной фобией» Байдена.