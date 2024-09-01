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В Кремле напомнили, что западные страны не представляют мировое большинство

Песков заявил, что западные государства не являются мировым большинством

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Алексей Никольский/РИА Новости

Западные страны не являются мировым большинством, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Запись беседы появилась в личном Telegram-канале корреспондента.

Во время разговора Зарубин попросил Пескова прокомментировать действия «товарищей за рубежом». Он обратил внимание, что сейчас многие иностранные политики открыто обсуждают, каким оружием и насколько глубоко Украина может бить по территории РФ.

«Давайте будем корректны в данном случае. Во-первых, не «товарищи за границей», а «товарищи на Западе», потому что Запад — это не мировое большинство», — подчеркнул представитель российского президента.

Он добавил, что ведомые США европейские страны «зашлись в конфронтационном экстазе». По мнению пресс-секретаря Кремля, в настоящее время эти государства лишь отыгрывают роль, которую им выделил Вашингтон.

29 августа верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал атаку украинских войск на Курскую область. Дипломат назвал действия Киева «стратегическим мужеством» и призвал снять все ограничения на удары по российской территории западными вооружениями.

Ранее в МИД РФ высказались о наличии у ЕС «стоп-линий» в вопросе военной помощи Украине.

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