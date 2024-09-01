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В Кремле рассказали, каким должен быть ответ на угрозы России

Песков: ответ России на угрозы должен отвечать интересам страны

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ РФ на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам государства. Его слова опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Он не должен быть таким, чтобы мало не показалось, он должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы», — заявил представитель Кремля.

29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. 31 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам страны с просьбой снять ограничения на применение дальнобойных ракет по России. Он отметил, что обращается к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции ​​и Германии.

Ранее в Госдуме предрекли снятие Западом ограничений по ударам ВСУ вглубь России.

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