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Лавров охарактеризовал слова Борреля об отсутствии альтернативы «формуле мира»

Лавров назвал дилетантизмом слова об отсутствии альтернативы «формуле мира»

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Brendan McDermid/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине, который заявил, что нет альтернативе «формуле мира». Интервью Лаврова опубликовано на сайте МИД.

«Это тупик... Это дилетантизм либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков на Западе», — сказал Лавров.

По его словам, Боррелю хочется остаться в истории как самый главный русофоб в Европе.

Также Лавров, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, заявил в этом интервью, что РФ свою территорию ни с кем не намерена обсуждать. Кроме того, российский министр заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода. По его словам, в Стамбуле, на переговорах, которые проходили между российской и украинской стороной вскоре после начала специальной военной операции (СВО), было очень легко прийти к согласию сторон, но Киев этого не захотел.

Ранее Зеленский раскритиковал план Китая по мирному урегулированию на Украине.

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