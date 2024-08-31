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Харрис озвучила новое требование для теледебатов с Трампом

Харрис требует, чтобы микрофоны на теледебатах с Трампом были постоянно включены

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Jonathan Drake, Rebecca Cook/Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что микрофоны должны быть всегда включены на предстоящих теледебатах с ее оппонентом от республиканцев — экс-главы Белого дома Дональдом Трампом. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

«Мы баллотируемся на пост президента США. Давайте дискутировать открыто, с постоянно включенными микрофонами», — заявила она.

Харрис при этом не привела доказательств, но выразила уверенность в том, что согласиться на подобное условие Трампу не позволяют его же собственные советники. Кандидат от Демократической партии подчеркнула, что экс-глава Белого дома подчиняется воле своих советников. Харрис отметила, что если собственное окружение Трампа не доверяет ему, «американский народ тоже не сможет этого сделать».

Согласно регламенту, в ходе намеченных на 10 сентября теледебатов, телеканал ABC планирует поочередно отключать микрофоны каждого из спикеров на время выступления оппонента.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. От Республиканской партии за пост главы государства будет бороться Дональд Трамп, тогда как от Демократической партии — нынешний вице-президент Камала Харрис.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин удивился покушению на Трампа.

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