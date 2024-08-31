Армения готова к возобновлению автомобильного сообщения с Азербайджаном в любой момент. Об этом на пресс-конференции заявил глава правительства республики Никол Пашинян, сообщает Sputnik.

По словам Пашиняна, Армения готова открыть автомобильное движение на границе с Азербайджаном «хоть завтра».

«Уже долгое время есть проект по открытию трех КПП Армении на границе с Азербайджаном», — сказал он.

Помимо этого, Пашинян заявил о готовности Армении к предоставлению возможности транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью (эксклав Азербайджана, отделенный от основной территории республики Сюникской областью Армении. — Ред.). При этом премьер подчеркнул, что «ни одно обстоятельство, связанное с суверенитетом, территориальной целостностью Армении, не может быть поставлено под сомнение».

31 августа в Армении заявили, что не намерены силой возвращать перешедшие Азербайджану территории. По словам Пашиняна, вопрос должен быть решен мирным путем.

Ранее Пашинян заявил о готовности к встрече с Алиевым на границе Армении и Азербайджана.