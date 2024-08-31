ТАСС сообщил, что Мединский станет куратором нового управления Кремля

Помощник президента России председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский станет курировать управление по государственной политике в гуманитарной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента РФ.

«Владимир Мединский станет куратором нового управления», — рассказал он.

Управление будет готовить и представлять главе государства предложения по профильным темам, включая государственную культурную политику, укрепление духовно-нравственных основ общества, сохранению традиционных ценностей и так далее.

До этого Мединский заявил, что принимал участие в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в качестве помощника российского лидера, а не главы переговорной делегации с Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Мединский продолжает курировать массив наработок по переговорам с Украиной, именно поэтому он принимал участие в российско-венгерских переговорах.

Ранее сообщалось, что в АП появились новые управления, которые будут курировать помощники Путина.