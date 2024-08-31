Пашинян поблагодарил российских пограничников за службу в аэропорту Еревана

Армения благодарна российским пограничникам за долгие годы службы в международном аэропорту Звартноц в Ереване. Об этом на пресс-конференции заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, также республика зафиксировала, что уже обладает навыками по организации службы в аэропорту.

В мае стало известно, что Армения обратилась к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении.

В конце июля российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартноц, где несли службу последние 32 года.

Ранее в партии Пашиняна заявили об отсутствии антироссийской линии в политике Армении.