Россия предоставляет международным партнерам информацию о преступлениях Украины, в том числе об использовании запрещенного вооружения. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

По его словам, России важно, чтобы внешняя политика ее стратегических партнеров в рамках украинского конфликта базировалась на фактах.

Мирошник назвал главной задачей сбор максимального количества информации об использовании украинскими военными запрещенных видов оружия.

Дипломат уточнил, что российской стороне нужны эти данные для того, чтобы предоставить «абсолютно правдивую информацию» международным партнерам — тем государствам и организациям, которые не помогают Украине.

Накануне, 30 августа, Мирошник заявлял, что военнослужащие ВСУ грабят, расстреливают и сжигают дома жителей Курской области, которым пришлось эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что в Курской области заметили иностранных военных в рядах ВСУ, которые говорили на английском.