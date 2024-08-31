Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили, что Россия распространяет данные о преступлениях Украины

Посол Мирошник: Россия информирует партнеров о преступлениях Украины

close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Россия предоставляет международным партнерам информацию о преступлениях Украины, в том числе об использовании запрещенного вооружения. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

По его словам, России важно, чтобы внешняя политика ее стратегических партнеров в рамках украинского конфликта базировалась на фактах.

Мирошник назвал главной задачей сбор максимального количества информации об использовании украинскими военными запрещенных видов оружия.

Дипломат уточнил, что российской стороне нужны эти данные для того, чтобы предоставить «абсолютно правдивую информацию» международным партнерам — тем государствам и организациям, которые не помогают Украине.

Накануне, 30 августа, Мирошник заявлял, что военнослужащие ВСУ грабят, расстреливают и сжигают дома жителей Курской области, которым пришлось эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что в Курской области заметили иностранных военных в рядах ВСУ, которые говорили на английском.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами