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Посол РФ рассказал о захваченной дипсобственности в США

Антонов: Россия ставит перед США вопрос возврата захваченной дипсобственности

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MFA Russia/Global Look Press

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия постоянно и на всех уровнях ставит перед США вопрос о возвращении захваченной дипломатической собственности, однако в американской позиции ничего не изменилось. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва по данному вопросу находится в контактах с представителями Белого дома и госдепартамента. Антонов добавил, что в американской позиции ничего не изменилось.

Российское посольство получает отказы на многочисленные ноты с требованием предоставить доступ для оценки состояния недвижимости, добавил дипломат.

До этого Антонов заявил, что новые антироссийские санкции США являются безрассудными шагами.

Антонов заявил, что для всех очевиден негатив американских санкций. Он подчеркнул, что безрассудные шаги администрации Соединенных Штатов «ведут к кризису, но не созиданию».

23 августа США добавили в экспортные ограничения более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана. Сообщалось, что данные компании были внесены в список «как действующие против интересов национальной безопасности и внешней политики США».

Ранее были названы сроки возвращения посла РФ из Вашингтона.

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