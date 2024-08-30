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Умеров и Ермак обсудили с Остином обстановку на фронте

Умеров и Ермак отчитались перед главой Пентагона об обстановке на линии фронта

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Tobias SCHWARZ/Reuters

В Вашингтоне начался визит украинской делегации во главе с первым вице-премьером страны Юлией Свириденко. Об этом сообщает офис президента Украины в Telegram-канале.

Отмечается, что первая встреча состоялась с министром обороны США Ллойдом Остином. Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком встретились с главой Пентагоны и обсудили ситуацию на линии фронта и потребности ВСУ.

Накануне телеканал CNN сообщал, что Ермак и Умеров проведут встречу с представителями администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Они попытаются убедить американскую сторону снять ограничения на удары дальнобойным оружием США вглубь территории РФ.

По информации источника CNN, Киев намерен предоставить Вашингтону перечень «приоритетных целей», без ударов по которым «будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины».

28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США готовятся развязать руки Киеву на применение западного оружия для ударов по территории России.

Ранее в Британии заявили, что Запад «надел наручники» на Украину.

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