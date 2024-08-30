Путин оценил талант участников СВО

Среди участников специальной военной операции (СВО) есть много талантливых людей, поэтому при их желании бойцов нужно устраивать на работу в гражданских структурах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, передает сайт Кремля.

«Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, обязательно нужно брать ребят к себе», — сказал глава государства.

До этого Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников спецоперации на Украине к воспитательной работе с детьми и молодежью во всех регионах РФ. Для этого нужно развивать отделения организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи».

5 августа президент России заявил, что развитие Вооруженных сил России и поддержка бойцов СВО будут приоритетом для работы парламента в осеннюю сессию.

Ранее политолог назвал человекоориентированность особым приоритетом политики Путина.