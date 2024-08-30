Россия закроет въезд для журналистки британской газеты Times Кэтрин Филп после ее поездки в город Суджа, расположенный в Курской области. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, передает ТАСС.

«Пособничество укрофашистам, восхваляющим Бандеру, Шухевича и других прихвостней третьего рейха, останется пятном на репутации редакции «Таймс» и лично Филп», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что журналистка приехала на территорию российского региона вместе с украинскими войсками. По данным диппредставительства, своими действиями Филп нарушила правила работы иностранных журналистов в РФ.

Филп выпустила материал о поездке в Курскую область 30 августа. Из него следует, что журналистка была в городе Суджа и в одной из расположенных поблизости деревень, где стала свидетелем того, как украинские военные пытаются дискредитировать ВС РФ в глазах местных жителей. Для этого, по ее словам, они используют подготовленные заранее видеоматериалы.

Ранее журналисты газеты Sun незаконно побывали в Курской области.