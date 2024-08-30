Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине попытались оправдаться за слова Кулебы об «украинских территориях» Польши

МИД Украины оправдалось за слова Кулебы об «украинских территориях» Польши

close
Alina Smutko/Reuters

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в заявлении об «украинских территориях» Польши не высказывал территориальных претензий к соседнему государству, заявил украинский МИД.

До этого Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, пообещал, что Украина не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни. Он также напомнил, что в рамках операции «Висла» были переселены украинцы с «украинских территорий», которые находятся в границах нынешней Польши.

Заявление Кулебы вызвало возмущение поляков, кроме того, его слова подвергли критике премьер-министр Польши Дональд Туск и вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Слова про «украинские территории» следует понимать как территории Польши, где украинцы исторически проживали компактной общиной», — пояснили в МИД Украины.

При этом в комментарии украинского внешнеполитического ведомства нет оценки попытки Кулебы уподобить операцию «Висла» Волынской резне.

28 августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с заявлением, что Варшава продолжает поддерживать Киев, но на отношения между странами негативно влияет Волынская резня. Речь идет о геноциде, который был совершен украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.

Ранее Польшу упрекнули в циничном отношении к памяти жертв Волынской резни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами