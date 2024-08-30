На Украине попытались оправдаться за слова Кулебы об «украинских территориях» Польши

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в заявлении об «украинских территориях» Польши не высказывал территориальных претензий к соседнему государству, заявил украинский МИД.

До этого Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, пообещал, что Украина не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни. Он также напомнил, что в рамках операции «Висла» были переселены украинцы с «украинских территорий», которые находятся в границах нынешней Польши.

Заявление Кулебы вызвало возмущение поляков, кроме того, его слова подвергли критике премьер-министр Польши Дональд Туск и вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Слова про «украинские территории» следует понимать как территории Польши, где украинцы исторически проживали компактной общиной», — пояснили в МИД Украины.

При этом в комментарии украинского внешнеполитического ведомства нет оценки попытки Кулебы уподобить операцию «Висла» Волынской резне.

28 августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с заявлением, что Варшава продолжает поддерживать Киев, но на отношения между странами негативно влияет Волынская резня. Речь идет о геноциде, который был совершен украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.

Ранее Польшу упрекнули в циничном отношении к памяти жертв Волынской резни.