В Госдуме допустили случаи насильственного перемещения детей Киевом из Курской области

Сейчас нельзя исключать случаи насильственного перемещения детей из населенных пунктов Курской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Я уверена, официальная информация будет позже, четкая и проверенная. Никто не исключает подобных случаев. Враг изощрен», — сказала Кузнецова.

Вице-спикер ГД добавила, что ответ на подобные действия украинской стороны должен быть «достойным».

До этого замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Вооруженных сил России с позывным «Кадет» обвинил украинских военных в расстреле троих детей, пытавшихся эвакуироваться в районе Малой Локни в Курской области. Как утверждает военный, инцидент произошел, когда несколько человек собрались на площади около магазина, чтобы покинуть территорию города.

Ранее в силовых структурах заявили о расправах ВСУ над жителями Курской области.