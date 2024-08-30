В ХАМАС заявили, что данных о прогрессе в переговорах с Израилем пока нет

Информации о прогрессе в переговорах о прекращении огня в секторе Газа пока нет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в палестинском движении ХАМАС.

«На данный момент нет никаких подтверждений о достижении каких-либо договоренностей в рамках переговоров», — сказал источник.

Он добавил, что внутри Израиля в связи с переговорами проявляются разногласия, но прогрессом это назвать нельзя.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа проходят в Дохе (Катар) с участием представителей Израиля, Катара, Египта и США. По словам источника, ХАМАС хочет, чтобы посредники добились от Израиля конкретного ответа на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа. Если подобное произойдет, то представители движения встретятся с посредниками в Катаре.

24 августа движение ХАМАС подтвердило, что направит в Каир делегацию, но она не примет непосредственное участие в переговорах о перемирии в Газе. На следующий день в Каир прибыла израильская делегация для переговоров по сделке по освобождению заложников.

Ранее в Пентагоне сообщили о готовности поддержать Израиль в конфликте с «Хезболлой».