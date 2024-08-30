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Лукашенко поговорил по телефону с главами четырех стран

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным, Рахмоном, Алиевым и Мирзиёевым

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BelTA/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает БелТА.

По данным агентства, в ходе телефонных разговоров обсуждались вопросы развития отношений России и Белоруссии, а также предстоящая в начале октября встреча на высшем уровне.

Как сообщает БелТА, Лукашенко также позвонили президенты Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев. Политики поздравили белорусского лидера с днем рождения.

30 августа Лукашенко исполнилось 70 лет. Однако близкие люди поздравляют Лукашенко 31 августа — в этот день родился его сын Николай, и эта же дата считается днем рождения политика по официальной биографии (в 2010 году установили, что мать президента привезли в роддом вечером 30 августа, но родился он после полуночи).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Лукашенко с днем рождения.

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