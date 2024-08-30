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В Грузии заявили о пересечении Западом «красных линий»

Мэр Тбилиси Каладзе: Запад пересекает «красные линии», финансируя НПО

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РИА «Новости»

Запад пересекает «красные линии», финансируя оппозицию и неправительственные организации (НПО) перед выборами в парламент. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«К сожалению, иностранные правительства открыто финансируют оппозицию, что является грубым вмешательством во внутренние дела Грузии. <...> На это обязательно последует реагирование», — подчеркнул Каладзе.

Он добавил, что между оппозиционными партиями и поддерживающими их НПО нет разницы.

27 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о проведении парламентских выборов в стране. При этом лидер республики выступила с призывом к избирателям, недоброжелательно упомянув Россию.

Выборы назначены на 26 октября 2024 года.

Начало предвыборной кампании и дата выборов официально объявляются за 60 дней. Согласно конституции Грузии, выборы в стране проводятся в последнюю субботу октября.

Ранее экс-президент Грузии заявил об идеологической победе России.

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