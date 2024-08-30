На Украине заочно предъявили обвинения Сергею Кириенко

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко из-за его действий по интеграции новых российских регионов. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

В пресс-службе заявили, что СБУ собрала «доказательную базу» на Кириенко. Ему вменяют то, что он занимается интеграцией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ.

До этого в СБУ заочно предъявили обвинения помощнику президента России, секретарю Государственного совета Алексею Дюмину и заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову.

Претензии украинской спецслужбы к Евкурову связаны с обеспечением подготовки заключивших контракт военнослужащих российской армии, которые принимают участие в СВО. А Дюмина обвинили в создании производства беспилотных летательных аппаратов, обучении специалистов по управлению беспилотниками и обеспечении военных нужд подразделений российских войск.

Кроме того, в начале августа СБУ предъявила обвинения в «коллаборационизме» начальнику Донецкой таможни Владимиру Боенко.

Ранее Интерпол объявил в розыск экс-генерала СБУ.