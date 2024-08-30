В Польше сообщили, что многие украинцы незаконно получали выплаты

Многие украинцы незаконно получали финансовые выплаты на детей от польского государства, хотя проживали на родине. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, пишет РИА Новости.

В этом году в Польше приняли закон, по которому дети украинских беженцев будут обязаны посещать местные школы. Иначе их родителей лишат социальных выплат.

«Прежде всего мы сделали это для того, чтобы выявить злоупотребления. Я имею в виду то, что выплаты 800+ получали также на детей, которые вообще не находились в Польше», — сказал Туск.

Кроме того, власти Польши с 1 июля отменили выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе самим беженцам и владельцам жилья.

Польские власти выплачивали владельцам жилья, которые размещали беженцев из Украины в своих домах, по 40 злотых в день за каждого человека (около $10).

По имеющимся данным, в Польше находятся порядка 1,5 млн украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что украинцам в Польше поставят условие для получения выплат.