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В Курской области ограничили информирование об избирательных участках

Открытое информирование об избирательных участках в Курской области ограничили

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Жители Курской области могут узнать местонахождение территориальных избирательных участков через горячую линию. Как сообщила председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова, открытое информирование ограничено в целях безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«В целях обеспечения безопасности такую информацию наши избиратели могут получить через горячую линию», — сказала она.

По ее словам, по телефону они могут получить в любой территориальной избирательной комиссии, если они туда обратятся.

Она добавила, что цифровой сервис на сайте ЦИК о том, как найти свой избирательный участок, недоступен на территории Курской области.

Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области началось 28 августа, оно продлится до 5 сентября. Основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября.

Центризбирком России 14 августа издал постановление, разрешающее проводить досрочное голосование с 28 августа в восьми приграничных регионах страны: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а также в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае.

Ранее Памфилова объяснила перенос выборов в Курской области.

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