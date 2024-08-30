Мишустин назначил нового главу Росжелдора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сменил руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Алексея Дружинина на Александра Сахарова из РЖД. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Дружинин покинул должность по собственному желанию.

Сахаров родился в 1979 году в Петропавловске в Республике Казахстан. У него два высших образования по специальностям «Инженер путей сообщения по организации и управлению» и «Экономист-менеджер», которые он получил в Уральском государственном университете путей сообщения.

С 2001 по 2011 год Сахаров работал на различных должностях на Южно-Уральской железной дороге в Казахстане. С 2011 года он начал работать в Южно-Уральской дирекции управления движением РЖД в Челябинске.

В 2017 году Сахаров перешел в Центральную дирекцию управления движением РЖД в Москве. В 2021 году он стал замначальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» в компании.

До этого Мишустин подписал распоряжение, которым освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения РФ. Еще одним распоряжением Мишустин назначил на должность заместителя министра здравоохранения России Ванькова Вадима Валерьевича.

Ранее Мишустин назначил двух замов главы Минпросвещения.