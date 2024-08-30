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В Латвии состоялась акция против безальтернативного обучения на госязыке

Митинг против безальтернативного обучения на латышском языке прошел в Риге

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Lubova Lurina/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Митинг против безальтернативного обучения на латышском языке прошел в Риге. Об этом сообщается в Telegram-канале BALTNEWS.

Журналисты рассказали, что демонстранты собрались у здания парламента Латвии. Всего в акции протеста приняли участие 13 человек, которые являются членами Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке. В том числе речь идет о бывшем депутате, входившем в состав сейма республики 13-го созыва, Игоре Пименове.

«Протестующие считают, что только родители могут решать, на каком языке учиться их детям», — отметили авторы публикации.

Материал дополнен видео с места событий, на котором запечатлены стоящие с плакатами люди. На листах можно увидеть надписи «Мы — Латвия» и «За свободный выбор языка образования».

В июне 2024 года министр культуры Латвии Агнесе Логина, выступавшая за сохранение в республике русскоязычных средств массовой информации, покинула свой пост. По словам чиновницы, она решила уйти в отставку по личным причинам.

До этого Национальный театр Латвии ввел мораторий на спектакли, которые проходили на русском языке. Кроме того, учреждение разорвало соглашение с одним из российских режиссеров о показе его постановки.

Ранее в Латвии полностью отказались от уроков русского языка в школах.

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