Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто разместил геометку Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Таким образом венгерский министр дал понять, что прибыл в российский город.

«Санкт-Петербург», — написал он в сообщении, сопроводив его своей фотографией на выходе из самолета.

До этого Сийярто заявил, что Венгрия не препятствует Евросоюзу проводить миссию по подготовке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории объединения, но не позволит перенести ее на территорию украинского государства. Также дипломат сообщил, что некоторые главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе заявили, что не имеют мандата разрешать ВСУ применять поставленное Украине оружие для ударов вглубь территории Российской Федерации.

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что Венгрия в Брюсселе выступит за мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Ранее в МИД Венгрии осудили призыв Борреля бить по России западным оружием.