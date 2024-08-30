В Кремле прокомментировали покупку Сербией французских истребителей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закупка истребителей у Франции, а не у России, является выбором Сербии.

Комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Белград приобретает французские военные самолеты Rafale, объяснив это невозможностью приобретения машин у России или Китая, представитель Кремля заявил, что это выбор «наших сербских друзей».

«Естественно, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений», — сказал Песков.

В июне прошлого года Вучич рассказывал, что Сербия намерена заключить соглашения на поставки Rafale. По его словам, Белград обсуждал как цены на истребители с французской стороной, так и стоимость сопутствующих вооружений с другими государствами.

28 августа сообщалось, что сербские власти надеются договориться с Францией о поставках 12 истребителей Rafale во время визита президента Эммануэля Макрона в Белград в конце текущей недели.

Агентство Reuters писало, что подписание Сербией соглашения с Францией о закупке Rafale демонстрирует изменение позиции балканской страны в области безопасности и отношениях с Россией.

Ранее Макрон заявил сербам о необходимости антироссийского фронта.