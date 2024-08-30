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Трамп в своей новой книге рассказал об отношениях с Путиным

NBC News: Трамп в своей новой книге заявил, что хорошо ладил с Путиным

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Susan Walsh/AP

Бывший президент США и кандидат на президентских выборах от Республиканской партии Дональд Трамп в своей новой книге заявил, что «хорошо ладил» с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на готовящуюся к выходу книгу Трампа.

«Владимир — сильный человек, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили!» — говорится в книге.

По информации американских СМИ, новая книга Трампа «Спасти Америку» выйдет 3 сентября. В ней будут представлены фотографии ключевых моментов политической карьеры кандидата в президенты.

Кроме того, в книге еще раз будет подчеркнуто, что эскалации конфликта на Украине не было бы, если бы Трамп был президентом. Также политик рассказывает о хороших отношениях США и Китая при его президентстве.

До этого экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что во время президентства Трампа Владимир Путин «играл на самолюбии и неуверенности» главы США с помощью лести.

Ранее Трамп заявил, что Харрис не производит впечатление лидера.

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