Санкционное давление на Россию связали с местью Запада

Россия воспринимает санкционное давление как попытку отомстить за то, что события в конфликте на Украине идут не по сценарию Запада. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

«Продолжающееся санкционное давление на Россию мы расцениваем исключительно как примитивную попытку отомстить за то, что события на Украине развиваются не по сценарию Запада», — заявил он.

Дипломат напомнил, что Россия неоднократно указывала, что с ней бесполезно говорить на языке санкций. Разрушить экономику страны, как было задумано в США, не получится, подчеркнул Евдокимов.

По его словам, Россия адаптировалась к санкционному давлению, и в 2023 году ВВП страны увеличился на 3,6%. Место западных компаний успешно занимают другие, в том числе и отечественные, также отметил посол.

До этого замглавы Россотрудничества Павел Швецов заявил, что восприятие конфликта на Украине, России и гуманитарного сотрудничества с Москвой в Европе меняется, уходя от полного неприятия взаимодействия.

Ранее в Китае сделали резкое заявление о санкциях перед визитом чиновника из США.