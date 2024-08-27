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В Китае сделали резкое заявления о санкциях перед визитом чиновника из США

В правительстве Китая назвали незаконными и односторонними очередные санкции США

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Алексей Никольский/РИА Новости

КНР считает незаконными, односторонними и не основанными на фактах очередные санкции США против китайских компаний якобы за сотрудничество с Россией. С таким комментарием выступил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй перед визитом в страну советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, пишет Reuters.

«Конкретная страна использует кризис... для перекладывания вины в попытке сфабриковать так называемую теорию ответственности Китая [за поддержку РФ] и угрожает странам, которые имеют нормальные экономические и торговые связи с Россией, незаконными и односторонними санкциями», — сказал Ли Хуэй.

По его словам, подобные действия полностью отвечают эгоистичным интересам Вашингтона и не основаны на фактах. В связи с этим международное сообщество никогда не примет такую политику, указал Ли Хуэй.

До этого США добавили в список экспортного контроля более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана. Вашингтон также расширил санкции против России. В списки добавлены 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами.

Ранее МИД Китая обратился к США по поводу украинского вопроса.

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