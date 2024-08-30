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Медведев назвал причины западной концепции войны «до последнего украинца»

Медведев: Запад требует войны до последнего украинца ради полезных ископаемых

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Доступ к полезным ископаемым может компенсировать западным странам направленные на Украину «потоки невозвратных денег», в этом и заключается причина западной концепции войны до последнего украинца. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Чтобы получить доступ к полезным ископаемым, западные паразиты без зазрения совести требуют от своих подопечных войны до последнего украинца», — написал он.

Медведев подчеркнул, что Украине уже указывают на то, что по долгам придется платить уже очень скоро. По его мнению, западные страны вскоре перестанут помогать Киеву «по вполне прозаическим причинам».

«И дальше только быстрое разложение и неминуемый распад…», — заключил зампредседателя Совбеза.

Также Медведев назвал президента США Джо Байдена «полудохлым псом» и сравнил страны Прибалтики с «ничтожными гомункулами», объясняя попытки Украины вернуть под свой контроль Донбасс.

Ранее Медведев рассказал, что будет делать Россия после окончания активной части СВО.

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