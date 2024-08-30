Уолц оговорился про ношение оружия в ходе боевых действий

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц признал, что допустил ошибку, когда заявил о том, что носил оружие во время боевых действий. В интервью ведущей CNN он подтвердил, что действительно оговорился.

«Да, это так. Мы обсуждали ситуацию после стрельбы в школе, и речь шла о ношении оружия», — пояснил Уолц. Он добавил, что иногда его грамматика на английском языке может подводить, и подчеркнул, что никогда не станет умалять военную службу других американцев.

Интервью с Уолцем и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис было записано ранее в четверг в Саванне (штат Джорджия).

Тем временем Fox News сообщила, что Уолц столкнулся с критикой в социальных сетях за свои неверные утверждения. Уточнялось, что он никогда не участвовал в боевых действиях и покинул службу в Национальной гвардии США сразу после получения информации о направлении его подразделения в Ирак.

Тем временем вице-президент США Камала Харрис обошла бывшего президента Дональда Трампа в опросе общественного мнения перед предстоящими в ноябре 2024 года президентскими выборами.

Ранее Тим Уолц дал согласие баллотироваться на пост вице-президента США от демократов.